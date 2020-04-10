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Комітет Ради розглянув розблокування підписання закону про ринок землі

Новини » Політика     10.04.2020 - 13:45
Комітет Ради розглянув розблокування підписання закону про ринок землі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Регламентний комітет у п'ятницю розглянув 13 проектів постанов

Комітет Верховної ради з питань регламенту у п'ятницю,10 квітня, розглянув постанови про скасування закону про ринок землі. Про це йдеться у порядку денному засідання комітету.

Так, загалом комітет розглянув усі 13 постанов, які були подані для скасування проголосованого закону "Про обіг землі".

"Про проект постанови Верховної ради України "Про скасування рішення Верховної ради від 31 березня 2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", - йдеться у порядку денному.

Підкреслимо, що у випадку відхилення постанов у сесійній залі підписання закону буде розблоковане для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, раніше Разумков анонсував, що на позачерговому засіданні Верховна рада розгляне 13 постанов про скасування закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, в парламент внесли 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. Його прийняття схвалили 259 нардепів.

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