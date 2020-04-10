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На позачерговому засіданні Рада розгляне розблокування закону про ринок землі

Новини » Економіка     10.04.2020 - 11:41
На позачерговому засіданні Рада розгляне розблокування закону про ринок землі
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також парламентарі розглянуть скандальний законопроект про "маржу Холодова"

На позачерговому засіданні Верховна рада розгляне 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Про це повідомив глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, у випадку відхилення цих постанов підписання закону буде розблоковане для глави парламенту та відповідно для президента Володимира Зеленського.

Крім того, парламентарі розглянуть раніше ветований президентом законопроект №1049, відомий скандальною правкою про "маржу Холодова".

"Наступне питання - це проект закону про внесення змін до закону про Антимонопольний комітет України. Там деякі зміни, які, нажаль, підходять до граничного часу, і треба вносити зміни. Також це буде подолання вето президента №1049. Закон гарний, але весь час він фактично не працював. Зараз він повернувся з вето президента. Я сподіваюсь, він буде підтриманий і буде працювати на користь українського бізнесу", - заявив Разумков.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкова здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді зараз зареєстровано 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

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Новини України Верховна РадаРынок землиДмитро Разумков
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