Комітет Ради прийняв рішення по закону про особливий статус Донбасу

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №2569 щодо продовження особливого статусу Донбасу за основу та в цілому. Про це заявив голова комітету з питань державної влади Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документом пропонується продовжити особливий статус на рік.

"Комітет рекомендує включити до порядку денного законопроект про зміни до закону України №2569 та розглянути його на пленарному заіданні 12 грудня 2019 року. Рекомендувати ВРУ за наслідками розгляду прийняти за основу та в цілому. За 22, рішення прийнято", - заявив Клочко.

За словами голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнко, зміни до законопроекту про статус Донбасу містять лише одну строку.

"Цей законопроект лише про зміни до 1 статті. Законопроект складається лише з однієї фрази: замінити в 1 статті дату 2019 на дату 2020 рік", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, в парламенті почнуть розробку нового законопроекту "Про особливий статус Донбасу".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що новий законопроект про особливий статус Донбасу не передбачатиме змін до Конституції.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді в середу, 11 грудня, з'явився текст законопроекту №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". При цьому проект зареєстрували в парламенті ще у вівторок, проте його текст був відсутній.

Глава держави Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Додамо, президент Російської Федерації Володимир Путін за підсумками нормандської зустрічі заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений у Конституції України.