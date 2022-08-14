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Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 17:26
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні Фото: комітет Ради підтримав продовження військового стану та мобілізації в Україні (GettyImages)
Автор: Іван Носальський

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки підтримав в цілому законопроекти (#7664) про продовження дії воєнного стану і (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - написав Железняк.

Варто зауважити, що після того як комітет підтримав законопроекти, їх винесуть на голосування в Раду.

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

У разі затвердження Радою ініціатив президента воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до 21 листопада.

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