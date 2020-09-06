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Поодинокі провокації не стануть підставою для зриву перемир'я, - Кравчук

Київ, Неділя 06 вересня 2020 18:13
Поодинокі провокації не стануть підставою для зриву перемир'я, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішнє порушення перемир'я на Донбасі поблизу Красногорівки обговорили на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи. Україна не допустить зриву мирного процесу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Сторони переговорів дійшли висновку, що поодинокі провокації бойовиків на Донбасі не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу.

"Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", - наголосив голова української делегації Леонід Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні окупаційні сили здійснили прицільний обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу Красногорівки. В результаті гранатометного обстрілу постраждав українських військовий, який займався гасінням пожежі біля лінії розмежування.

Зазначимо, термінове засідання ТКГ було скликане Україною після того, як ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав обстріляти українські укріплення поблизу Шумів.

Водночас в командуванні ООС пригрозили бойовикам потужною відповіддю у разі обстрілу українських позицій на Донбасі.

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