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РФ может готовить удары по ядерной инфраструктуре Украины: в "Энергоатоме" назвали признак

Вторник 08 октября 2024 17:28
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РФ может готовить удары по ядерной инфраструктуре Украины: в "Энергоатоме" назвали признак Фото: Южноукраинская АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские "Шахеды" снова пролетали возле Южноукраинской атомной электростанции. Увеличение таких случаев может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Энергоатом".

Как сообщается, в ночь с 6 на 7 октября два российских дрона были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южноукраинской АЭС. Расстояние пролета "Шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 км.

"Случаи фиксации российских БПЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре", - подчеркивают в "Энергоатоме".

В компании отметили, что "Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций.

"Страна-агрессорша делает эти шаги абсолютно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и запугивание всего мира радиационной аварией", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Российские дроны летают у украинских АЭС

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщали, что более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу всей Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия использует китайские спутники для съемки ядерных объектов Украины .

По его словам, если фиксируются такие попытки РФ снимать определенные объекты с помощью спутников, после этого страна-агрессор их атакует.

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