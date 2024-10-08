РФ может готовить удары по ядерной инфраструктуре Украины: в "Энергоатоме" назвали признак

Российские "Шахеды" снова пролетали возле Южноукраинской атомной электростанции. Увеличение таких случаев может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Энергоатом" .

Как сообщается, в ночь с 6 на 7 октября два российских дрона были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южноукраинской АЭС. Расстояние пролета "Шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 км.

"Случаи фиксации российских БПЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре", - подчеркивают в "Энергоатоме".

В компании отметили, что "Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций.

"Страна-агрессорша делает эти шаги абсолютно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и запугивание всего мира радиационной аварией", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.