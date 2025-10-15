RU

Экономика

Комитет Рады одобрил законопроект правительства о "налоге на OLX" с небольшой льготой

Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовый комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении правительственный законопроект №14025 о налогах с граждан, которые продают через интернет-платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы комитета Даниила Гетманцева в Telegram.

"Комитет предусмотрел общую льготу на продажи товаров украинцами через платформы в 2000 евро в год без уплаты налогов", - написал он.

В правительственном проекте эта норма отсутствует.

Проекты правительства

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте два законопроекта о налогах с граждан, которые продают через интернет.

Документ предусматривает, что Налоговая получит все данные украинцев, продающих товары или сдающих квартиры через интернет.

Согласно документу, цифровые платформы (как OLX, "Розетка" и т.д. и другие) будут выполнять функции дополнительных агентов. Налог с физических лиц будет составлять 5%.

Отчетность о продавцах

Документ обязывает операторов цифровых платформ (OLX, "Розетка" и т.д.) выявлять подотчетных продавцов среди пользователей, осуществлять проверку и ежегодно подавать в Государственную налоговую службу отчеты об их доходах.

Оператор платформы обязан устанавливать и включать в отчет о доходах подотчетных продавцов следующую информацию по каждому подотчетному продавцу, который является физическим лицом.

Речь идет о деятельности, связанной с арендой недвижимости, предоставлением личных услуг, продажей товаров и арендой транспортных средств.

Льготная ставка в 5%

Законопроект также предусматривает льготный режим налогообложения для физических лиц-продавцов, которые работают через цифровые платформы.

Они смогут платить налог по ставке 5%, если соответствуют ряду требований - имеют отдельный банковский счет для операций, не используют наемный труд, не продают подакцизные товары и не превышают лимит доходов в около 6,7 миллиона гривен в год.

При этом операторы платформ будут выступать налоговыми агентами, а банки обяжут предоставлять ГНС информацию об операциях по специальным счетам таких продавцов.

 

 

Отдельные счета

Законопроект правительства обязывает украинцев, которые продают товары или услуги через интернет, а также сдают квартиры в аренду, открывать отдельные счета.

Он предусматривал, в случае осуществления не более трех продаж товаров на сумму до 2000 евро (около 100 тысяч гривен) в год продавцы смогут работать без открытия отдельного банковского счета.

Верховная рада