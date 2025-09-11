ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцев обяжут открывать отдельные счета для продажи через интернет и сдачи квартир

Украина, Четверг 11 сентября 2025 10:34
UA EN RU
Украинцев обяжут открывать отдельные счета для продажи через интернет и сдачи квартир Фото: Украинцы будут открывать отдельные счета для продаж через интернет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Законопроект правительства обязывает украинцев, которые продают товары или услуги через интернет, а также сдают квартиры в аренду, открывать отдельные счета. С них будут брать налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст проекта №14025.

В случае не более трех продаж товаров на сумму до 2000 евро (около 100 тысяч гривен) в год продавцы смогут работать без открытия отдельного банковского счета.

Документ обязывает операторов цифровых платформ (OLX, "Розетка" и т.д.) выявлять подотчетных продавцов среди пользователей, проводить проверку и ежегодно подавать в Государственную налоговую службу отчеты об их доходах.

Речь идет о деятельности, связанной с арендой недвижимости, предоставлением личных услуг, продажей товаров и арендой транспортных средств.

Новые требования будут касаться как резидентов Украины, так и нерезидентов, а налоговая служба будет получать значительный объем информации для контроля за декларированием доходов и борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Льготная ставка в 5%

Законопроект также предусматривает льготный режим налогообложения для физических лиц-продавцов, которые работают через цифровые платформы. Они смогут платить налог по ставке 5%, если соответствуют ряду требований - имеют отдельный банковский счет для операций, не используют наемный труд, не продают подакцизные товары и не превышают лимит доходов в около 6,7 миллиона гривен в год.

При этом операторы платформ будут выступать налоговыми агентами, а банки обяжут предоставлять ГНС информацию об операциях по специальным счетам таких продавцов.

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте два законопроекта о налогах с граждан, которые продают через интернет.

Документ предусматривает, что Налоговая получит все данные украинцев, продающих товары или сдающих квартиры через интернет

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Интернет
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России