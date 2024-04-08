Комитет Рады рекомендовал разрешить мобилизацию осужденных, но с исключениями

Что предшествовало

Напомним, недавно в Верховную раду внесли законопроект №11079, который предусматривает мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения.

Для таких людей предусмотрели условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту. Для этого необходимо желание самого осужденного проходить такую военную службу и решение суда.

Более детально о документе - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.