"Искупление вины на поле боя". Что предлагает законопроект о мобилизации заключенных

В Украине предлагают разрешить мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения. Для этого в Верховной раде инициируют внесение изменений в Уголовный и процессуальный кодексы и другие законодательные акты об условно-досрочном освобождении от наказания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект №11079 , обнародованный 15 марта на сайте парламента.

Что именно предлагается

Во время проведения мобилизации и военного положения нардепы предлагают разрешить применять условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту к лицам, которые:

отбывают наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, кроме лиц, осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту могут быть применены судом в случае, если осужденный изъявил желание проходить такую военную службу "и отвечает требованиям прохождения" такой службы в армии как "контрактник".

"В случае совершения лицом, к которому было применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, в течение неотбытой части наказания нового уголовного правонарушения суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 и 72 настоящего Кодекса", - говорится в документе.

За уклонение от прохождения военной службы по контракту лицом, которое для этого освободят условно-досрочно, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

При условно-досрочном освобождении из учреждения исполнения наказаний для военной службы лицо доставляется Нацгвардией в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и передается для заключения контракта и последующей отправки в специализированное подразделение воинской части для прохождения службы.

Обоснование инициативы

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, "не секрет, что мобилизационный ресурс нашего врага огромный, а потому нам следует использовать все имеющиеся возможности для отражения вооруженной агрессии".

"Одним из ресурсов, который может быть использован для усиления обороноспособности государства есть лица, отбывающие наказание в виде ограничения или лишение свободы. Среди этих людей есть мотивированные и патриотически настроенные граждане, готовые искупить свою вину перед обществом на поле боя", - указывается в документе.

Вместе с тем, нардепы обращают внимание, что привлечение заключенных к военной службе требует четкого законодательного регулирования всех аспектов, связанных с:

условно-досрочным освобождением таких лиц,

осуществлением административного надзора за ними,

принятие их на военную службу и определение особенностей ее прохождения,

урегулирование вопросов социальной и правовой защиты таких лиц.

Урегулировать эти вопросы, отмечается в документе, имеет данный проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуального кодекса Украины и других законодательных актов Украины по условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в период особого периода".

Вопросы по мобилизации осужденных

Напомним, что 13 марта в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается разрешить освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Добавим, что несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Как ранее заявлял министр юстиции Денис Малюска, военные попросили исключить из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут, сказал министр.

Также чиновник отметил, что не все военные командиры готовы брать осужденных и заключенных к себе, и, скорее всего, это будут отдельные отряды.