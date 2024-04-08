Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно до Верховної ради внесли законопроект №11079, який передбачає мобілізацію та проходження військової служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану.

Для таких людей передбачили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом. Для цього необхідно бажання самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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