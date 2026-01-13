RU

Комитет Рады единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны

Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Как отметил Гончаренко, все члены оборонного комитета поддержали проект постановления о назначении Федорова министром обороны. 

Стоит заметить, что его кандидатуру внесли буквально около часа назад. 

Для того, чтобы Федоров стал главой Минобороны, такую инициативу в ходе голосования должны поддержать как минимум 226 нардепов. 

Новая должность для Федорова

Напомним, Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил Федорову стать министром обороны вместо Дениса Шмыгаля.

Собеседник РБК-Украина во власти рассказал, что такое решение главы украинского государства объясняется тем, что Министерству обороны нужны радикальные реформы, которые касаются работы ТЦК и не только.

В свою очередь Шмыгаль получит должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины. Он был министром обороны только с лета прошлого года.

Сегодня, 13 января, Верховная Рада уже отправила в отставку Федорова с должности первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины и Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Ожидается, что парламентарии переназначат их на новые должности до конца дня.

Детальнее о кадровых перестановках в Украине - в материале РБК-Украина.

