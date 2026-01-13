Комитет Рады единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Как отметил Гончаренко, все члены оборонного комитета поддержали проект постановления о назначении Федорова министром обороны.
Стоит заметить, что его кандидатуру внесли буквально около часа назад.
Для того, чтобы Федоров стал главой Минобороны, такую инициативу в ходе голосования должны поддержать как минимум 226 нардепов.
Напомним, Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.
В начале января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил Федорову стать министром обороны вместо Дениса Шмыгаля.
Собеседник РБК-Украина во власти рассказал, что такое решение главы украинского государства объясняется тем, что Министерству обороны нужны радикальные реформы, которые касаются работы ТЦК и не только.
В свою очередь Шмыгаль получит должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины. Он был министром обороны только с лета прошлого года.
Сегодня, 13 января, Верховная Рада уже отправила в отставку Федорова с должности первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины и Шмыгаля с должности министра обороны Украины.
Ожидается, что парламентарии переназначат их на новые должности до конца дня.
