Комитет Рады единогласно поддержал назначение Федорова министром обороны

Новая должность для Федорова

Напомним, Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил Федорову стать министром обороны вместо Дениса Шмыгаля.

Собеседник РБК-Украина во власти рассказал, что такое решение главы украинского государства объясняется тем, что Министерству обороны нужны радикальные реформы, которые касаются работы ТЦК и не только.

В свою очередь Шмыгаль получит должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины. Он был министром обороны только с лета прошлого года.

Сегодня, 13 января, Верховная Рада уже отправила в отставку Федорова с должности первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины и Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Ожидается, что парламентарии переназначат их на новые должности до конца дня.

