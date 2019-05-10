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Зеленський закликав Раду призначити дату інавгурації на 19 травня

Новини » Вибори 2019    10.05.2019 - 18:55
Зеленський закликав Раду призначити дату інавгурації на 19 травня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський записав відеозвернення

Обраний президент України Володимир Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня. Про це йдеться в його відеозверненні.

Зеленський у відео звернувся до депутатів українського парламенту з закликом призначити дату інавгурації на 19 травня.

"Шановні депутати, сподіваюся, що за три тижні поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги - виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки ви дієте в своїх інтересах. Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації ... Я звертаюся до Верховної ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти", - сказав він.

Крім того, він різко розкритикував чинного президента Петра Порошенка.

"І поки ви трясетеся за свої мандати, колишній президент Порошенко робить незворотне. Він робить активні перестановки у вищому командуванні армії. Намагається проштовхнути свого голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Призначає суддів Верховного суду, серед яких: юрист Roshen, судді Майдану і родичі пана Ківалова. Роздає звання генералів більше 20 особам, серед яких відповідальний за безпеку арсеналів і складів, при якому відбулися вибухи в Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватовому. Дає звання Герою України голові Служби безпеки України пану Грицаку. Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка говорить, що готова підставити плече, а сама тримає дві фіги в кишені", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Верховну раду внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Ініціаторами внесених постанов № 10270-10270-4 є народні депутати Сергій Міщенко, Віктор Балога, Віталій Купрій, Сергій Каплін Олександр Сугоняко.

Так, зараз парламенту запропоновані три дати для церемонії: 19 і 20 травня, а також 1 червня. Зокрема, більшість депутатів пропонують парламенту провести інавгурацію 19 травня через те, що саме ця дата узгоджена з новообраним президентом. Інші ж автори постанови наполягають на тому, щоб не проводити святкові заходи в День пам'яті жертв політичних репресій.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної ради. Новообраний президент повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак у підсумку нардепи вирішили прийняти рішення вже на засіданні парламенту.

 

До Ради внесли п'ять постанов про дату інавгурації Зеленського Раді пропонують нову дату інавгурації Зеленського
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