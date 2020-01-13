Комітет парламенту розгляне ситуацію навколо катастрофи МАУ в закритому режимі

Фото: Богдан Яременко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також буде розглядатися питання про загострення відносин між США та Іраном

Комітет парламенту з питань зовнішньої політики розгляне в закритому режимі питання навколо катастрофи літака МАУ під Тегераном, а також загострення відносин між Іраном і США. Відповідне рішення прийняли члени комітету на засіданні 13 січня.

Так, члени комітету підтримали це рішення більшістю голосів.

"Прошу підтримати пропозицію про розгляд питань про загострення відносин між США та Ісламською республікою Іран і про ситуацію навколо авіакатастрофи літака в закритому режимі. Прошу проголосувати... Рішення прийнято", - сказав глава комітету Богдан Яременко.

Крім цього, комітет збирається у відкритому режимі розглянути проект парламентської постанови про катастрофу українського літака.

Нагадаємо, через два дні в Лондоні (Великобританія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі літака МАУ. Як відомо, в авіакатастрофі загинули громадяни України, Великобританії, Швеції, Канади і Німеччини, Ірану та Афганістану.

Раніше також стало відомо, що міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.