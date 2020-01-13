Комитет парламента рассмотрит ситуацию вокруг катастрофы МАУ в закрытом режиме

Фото: Богдан Яременко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также будет рассматриваться вопрос об обострении отношений между США и Ираном

Комитет парламента по вопросам внешней политики рассмотрит в закрытом режиме вопросы вокруг катастрофы самолета МАУ под Тегераном, а также обострение отношений между Ираном и США. Соответствующее решение приняли члены комитета на заседании 13 января.

Так, члены комитета поддержали это решение большинством голосов.

"Прошу поддержать предложение о рассмотрении вопросов об обострении отношений между США и Исламской республикой Иран и о ситуации вокруг авиакатастрофы самолета в закрытом режиме. Прошу проголосовать... Решение принято", - сказал глава комитета Богдан Яременко.

Кроме этого, комитет собирается в открытом режиме рассмотреть проект парламентского постановления о катастрофе украинского самолета.

Напомним, через два дня в Лондоне (Великобритания) состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета МАУ. Как известно, в авиакатастрофе погибли граждане Украины, Великобритании, Швеции, Канады и Германии, Ирана и Афганистана.

Ранее также стало известно, что международная группа по расследованию катастрофы в Иране соберется в полном составе до 14 января.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.