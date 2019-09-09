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Комітет відклав розгляд закону Зеленського про реформу ГПУ

Новини » Політика    09.09.2019 - 17:38
Комітет відклав розгляд закону Зеленського про реформу ГПУ
Фото: Денис Монастирський (facebook.com)

Таке рішення прийнято в ході засідання у понеділок

Правоохоронний комітет парламенту відклав розгляд законопроекту №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України. Про це заявив глава комітету Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Остаточне голосування комітету за закон має відбутися у вівторок о 9 ранку.

"Пропоную, щоб ми попрацювали по цим кільком пропозиціям, а завтра вже на 9:00 уже проголосували остаточну редакцію комітету", - заявив Монастирський.

Зокрема, Зеленський пропонує реформувати ГПУ в Офіс генерального прокурора. Також передбачається ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію усіх співробітників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті пропонували розглянути законопроект Зеленського про реформування Генеральної прокуратури в пленарний вівторок, 10 вересня. Монастирський відзначав, що в понеділок комітет розгляне цей проект закону.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний проект закону він зареєстрував у Раді 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України.

Додамо також, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами.

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