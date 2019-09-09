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Комітет пропонує ВР у вівторок розглянути закон про реформу ГПУ

Новини » Політика    09.09.2019 - 13:46
Комітет пропонує ВР у вівторок розглянути закон про реформу ГПУ
Фото: Денис Монастирський (facebook.com)

Сьогодні комітет має прийняти рішення по даному законопроекту

У комітеті пропонують розглянути законопроект президента України Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури у пленарний вівторок, 10 вересня. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

У понеділок комітет розгляне даний проект закону.

"Сьогодні о 16:00 буде розглянуто ще один законопроект №1032, визначений президентом як невідкладний. А саме "про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи прокуратури". Це важливий документ, який ми сьогодні розглянемо на комітеті. Також просимо включити до порядку денного - на найближчі дні розгляду. Пропонуємо на вівторок", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики прийняв рішення по законопроекту №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України: законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупціогенних чинників. "Ми рекомендуємо ВРУ прийняти за основу цей законопроект. Ставлю на голосування", - відзначили в комітеті.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний проект закону він зареєстрував у Раді 29 серпня.

Так, новопризначений генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами. За словами глави ГПУ, законопроект дасть можливість зайти в систему "іншим людям, які не є прокурорами".

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