Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект о мобилизации

По его словам, решение поддержали 12 членов комитета. Еще пять нардепов воздержались.

Как отметил Костенко, сегодня планируется рассмотрение законопроекта за основу в Верховной раде.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для ряда украинцев, о разрешении рассылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Глава антикоррупционного комитета ВРУ Анасталия Радина сообщила, что нардепы обнаружили в новом законопроекте нормы, которые могут порождать избирательность или коррупцию.

При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с заявлением, что обновленный законопроект о мобилизации имеет ряд спорных норм. В частности, он нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.