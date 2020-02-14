Комітет з нацбезпеки розгляне внесення змін до закону про держтаємницю

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про внесення змін до статті 14 закону

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у п'ятницю, 14 лютого, розгляне законопроект про внесення змін до закону про державну таємницю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний комітету.

Засідання комітету розпочалося о 10:00.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним… презентація проекту закону України "Про внесення зміни до статті 14 закону "Про державну таємницю", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, у цій статті йдеться про зміну ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці.

"Підвищення або зниження ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці здійснюються на підставі рішення державного експерта з питань таємниць або на підставі рішення суду у випадках, передбачених статтею 12 цього Закону, та оформляються Службою безпеки України шляхом внесення відповідних змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю", - вказано у тексті закону.

Нагадаємо, в березні 2019 року в Раді анонсували, що з діяльності державного концерну "Укроборонпром", навколо якого розгорнувся скандал з розкраданнями, буде частково знята державна таємниця.

Як писало РБК-Україна, глава Нацполіції Ігор Клименко анонсував, що до Верховної Ради внесуть законопроект про моніторинг стану безпеки, який передбачає зміни до закону "Про нацбезпеку".