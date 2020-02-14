ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет з нацбезпеки розгляне внесення змін до закону про держтаємницю

Новини » Політика     14.02.2020 - 11:20
Комітет з нацбезпеки розгляне внесення змін до закону про держтаємницю
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про внесення змін до статті 14 закону

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у п'ятницю, 14 лютого, розгляне законопроект про внесення змін до закону про державну таємницю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний комітету.

Засідання комітету розпочалося о 10:00.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним… презентація проекту закону України "Про внесення зміни до статті 14 закону "Про державну таємницю", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, у цій статті йдеться про зміну ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці.

"Підвищення або зниження ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці здійснюються на підставі рішення державного експерта з питань таємниць або на підставі рішення суду у випадках, передбачених статтею 12 цього Закону, та оформляються Службою безпеки України шляхом внесення відповідних змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю", - вказано у тексті закону.

Нагадаємо, в березні 2019 року в Раді анонсували, що з діяльності державного концерну "Укроборонпром", навколо якого розгорнувся скандал з розкраданнями, буде частково знята державна таємниця.

Як писало РБК-Україна, глава Нацполіції Ігор Клименко анонсував, що до Верховної Ради внесуть законопроект про моніторинг стану безпеки, який передбачає зміни до закону "Про нацбезпеку".

Зеленський пропонує ВР ратифікувати угоду з ЄІБ щодо вищої освіти У Раді з'явився текст проекту Кабміну про зміни до Митного кодексу
Новини України Служба безпеки УкраїниВерховна Радагостайна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся