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Комитет по нацбезопасности рассмотрит закон об усилении соцгарантий военных

Новости » Политика     14.02.2020 - 12:04
Комитет по нацбезопасности рассмотрит закон об усилении соцгарантий военных
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также в ходе заседания состоится презентация законодательных инициатив Минобороны

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня рассмотрит законопроект об усилении социальных гарантий военных во втором чтении. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета.

Кроме того, в ходе заседания состоится презентация законодательных инициатив Министерства обороны.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: презентация законодательных инициатив Министерства обороны Украины в 2020 году... Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (р.№2343), второе чтение", - говорится в сообщении.

Кроме того, состоится презентация проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования государственного регулирования в области государственной авиации Украины".

Напомним, Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2343 "О внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", за документ проголосовали 340 нардепов. Кроме того, парламентарии одобрили сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в пятницу, 14 февраля, рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о государственной тайне.

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