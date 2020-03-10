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Комісія щодо коронавірусу розгляне скасування авіасполучення з Італією

Новини » Політика     10.03.2020 - 12:37
Комісія щодо коронавірусу розгляне скасування авіасполучення з Італією
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Через коронавірус в Італії розглядається можливість скасування авіарейсів

Державна комісія з протидії коронавирусу за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля може розглянути скасування авіасполучення України з Італією. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, засідання державної комісії заплановано на 15:30.

"... будуть розглядатися алгоритми наших подальших дій. Можливо, в тому числі й питання авіаційного сполучення", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Італії через епідемію коронавіруса в цій країні. Зазначимо, станом на 10 березня, в Італії налічується майже 10 тисяч заражених.

До цього прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин буде поширений на всю країну. Італійцям заборонили виходити з дому, крім походу на роботу або в надзвичайних сімейних ситуаціях. Пасажири рейсів, що вилітають, крім іноземців, повинні будуть довести, що у них є на це підстави. Також скасовано всі спортивні та масові заходи.

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