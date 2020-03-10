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У МЗС закликали українців не їздити до Італії через коронавірус

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 12:08
У МЗС закликали українців не їздити до Італії через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/disclosetv)

МЗС також дало рекомендації українцям, які зараз знаходяться в Італії

У зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу COVID-19 в Італії, Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від поїздок до цієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Станом на 10 березня, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії досягла майже 10 тис. осіб.

"У зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Італійської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Українцям, які вже знаходяться в охопленій епідемією Італії, МЗС рекомендує проявляти підвищену увагу та обережність, аби не підхопити вірус. Також дипломати радять дотримуватись рекомендацій та вимог місцевих органів влади та уникати скупчень людей.

Нагадаємо, станом на ранок 10 березня, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на коронавірус, наразі 4 зразки перебувають на стадії дослідження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають реальною загрозу пандемії нового коронавірусу COVID-19.

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