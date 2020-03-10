Комиссия по коронавирусу рассмотрит отмену авиасообщения с Италией

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Из-за коронавируса в Италии рассматривается возможность отмены авиарейсов

Государственная комиссия по противодействию коронавирусу с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля может рассмотреть отмену авиасообщения Украины с Италией. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заседание государственной комиссии запланировано на 15:30.

"… будут рассматриваться алгоритмы наших дальнейших действий. Возможно, в том числе и вопросы авиационного сообщения", - сообщил Ляшко.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Италию из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Отметим, по состоянию на 10 марта, в Италии насчитывается почти 10 тысяч зараженных.

До этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин будет распространен на всю страну. Итальянцам запретили выходить из дома, кроме похода на работу или в чрезвычайных семейных ситуациях. Пассажиры вылетающих рейсов, кроме иностранцев, должны будут доказать, что у них есть на это основания. Также отменены все спортивные и массовые мероприятия.