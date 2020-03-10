Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії з протидії короновірусу

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Засідання комісії відбудеться о 15:30

Сьогодні, 10 березня о 15:30 відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, засідання комісія пройде під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням прем’єр-міністра України засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть розглянуті актуальні питання протидії коронавірусній інфекції", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр отримав 40 підозр про захворювання на коронавірус, наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.