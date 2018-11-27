ДБР відсьогодні офіційно почало роботу в Україні

Фото: Роман Труба (РБК-Україна/Віталій Носач)

Зранку 27 листопада 300 слідчих ДБР склали присягу

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало свою роботу сьогодні, 27 листопада. Про це заявив директор ДБР Роман Труба під час брифінгу у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у Держбюро вже зареєстровано перші кримінальні провадження.

"Сьогодні слідчі Державнного бюро розслідувань зареєстрували вже перші кримінальні провадження. Це кримінальне провадження за фактом можливого одержання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу, а також за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах", - сказав Труба.

Він також розповів, що 300 слідчих бюро вже прийняли присягу. Робота почалась у Києві та у ще семи територіальних управліннях.

Директор ДБР також повідомив, що прийняв рішення про призначення на посади у бюро у різних територіальних управліннях 23 кандидатів.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що після запуску бюро процесуальне керівництво в кримінальних справах буде проводити Генеральна прокуратура.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Окружний адміністративний суд міста Києва 9 листопада розглянув справу щодо наявності підстав для люстрації Романа Труби та постановив, що ГПУ не належним чином провела люстраційну перевірку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.