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Кабмін схвалив запуск ДБР як правоохоронного органу

Новини » Політика    28.11.2018 - 12:29
Кабмін схвалив запуск ДБР як правоохоронного органу
Фото: директор ДБР Роман Труба (РБК-Україна)

Держбюро розслідувань почало роботу як орган влади у правоохоронній сфері

Уряд схвалив запуск Державного бюро розслідувань (ДБР) 27 листопада як органу виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

На засіданні Кабміну директор ДБР Роман Труба попросив прийняти розпорядження, яке дає бюро можливість з 27 листопада здійснювати повноваження у правоохоронній діяльності. Мова йде про розкриття та розслідування злочинів із сфери компетенції бюро. Зазначимо, відповідне розпорядження було прийнято без зауважень.

"Таким чином, Державне бюро розслідувань починає свою роботу", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Нагадаємо, напередодні ДБР офіційно розпочало роботу в Україні. За словами директора Романа Труби, в бюро вже зареєстровані перші кримінальні провадження.

Минулого тижня Державне бюро розслідувань продовжило прийом документів на посади в центральному апараті до 14 грудня.

 

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