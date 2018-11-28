Кабмін схвалив запуск ДБР як правоохоронного органу

Фото: директор ДБР Роман Труба (РБК-Україна)

Держбюро розслідувань почало роботу як орган влади у правоохоронній сфері

Уряд схвалив запуск Державного бюро розслідувань (ДБР) 27 листопада як органу виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

На засіданні Кабміну директор ДБР Роман Труба попросив прийняти розпорядження, яке дає бюро можливість з 27 листопада здійснювати повноваження у правоохоронній діяльності. Мова йде про розкриття та розслідування злочинів із сфери компетенції бюро. Зазначимо, відповідне розпорядження було прийнято без зауважень.

"Таким чином, Державне бюро розслідувань починає свою роботу", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Нагадаємо, напередодні ДБР офіційно розпочало роботу в Україні. За словами директора Романа Труби, в бюро вже зареєстровані перші кримінальні провадження.

Минулого тижня Державне бюро розслідувань продовжило прийом документів на посади в центральному апараті до 14 грудня.