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В комендатуре оккупированной Васильевки россияне расстреливают гражданских, - Федоров

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Васильевка, Среда 07 декабря 2022 15:20
В комендатуре оккупированной Васильевки россияне расстреливают гражданских, - Федоров Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты усиливают давление и террор на оккупированных территориях Запорожской области. В помещении Васильевской комендатуры россияне расстреливают гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Выезд из оккупации сложен и опасен - в комендатуре Васильевки мелитопольцы засвидетельствовали выстрелы в мирных жителей", - говорится в заявлении.

Федоров объяснил, что на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают свой террор. Однако все преступления захватчиков можно будет узнать только после деоккупации.

"Мелитополь имеет сакральное значение для оккупантов. Чтобы сломить сопротивление, захватчики усиливают давление на местных жителей. Мелитопольцы подвергаются пыткам - чтобы выбить признание в фейковых преступлениях", - пояснил мэр города.

Также Федоров рассказал, что россияне грабят имущество местных и прикрываются при этом якобы обнаруженными "схронами диверсантов", куда оккупанты сами же подбрасывают форму и даже удостоверения военнослужащих ВСУ.

Напомним, что российские военные усложнили украинцам выезд с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку от плодородного слышна стрельба.

На оккупированной части Запорожской области был подорван большой склад боеприпасов.

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