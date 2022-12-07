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В комендатурі окупованої Василівки росіяни розстрілюють цивільних, - Федоров

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Василівка, Середа 07 грудня 2022 15:20
В комендатурі окупованої Василівки росіяни розстрілюють цивільних, - Федоров Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти посилюють тиск та терор на окупованих територіях Запорізької області. В приміщенні Василівської комендатури росіяни розстрілюють цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Виїзд з окупації складний і небезпечний - в комендатурі Василівки мелітопольці засвідчили постріли в мирних мешканців", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють свій терор. Проте про всі злочини загарбників можна буде дізнатись лише після деокупації.

"Мелітополь має сакральне значення для окупантів. Аби зламати опір, загарбники посилюють тиск на місцевих мешканців. Мелітопольців піддають тортурам - щоб вибити зізнання у фейкових злочинах", - пояснив мер міста.

Також Федоров розповів, що росіяни грабують майно місцевих та прикриваються при цьому нібито виявленими "схронами диверсантів", куди окупанти самі ж і підкидають форму і навіть посвідчення військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, що російські військові ускладнили українцям виїзд із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Тим часом неподалік Родючого чути стрілянину.

На окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.

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