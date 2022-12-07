В комендатурі окупованої Василівки росіяни розстрілюють цивільних, - Федоров

Російські окупанти посилюють тиск та терор на окупованих територіях Запорізької області. В приміщенні Василівської комендатури росіяни розстрілюють цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Виїзд з окупації складний і небезпечний - в комендатурі Василівки мелітопольці засвідчили постріли в мирних мешканців", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють свій терор. Проте про всі злочини загарбників можна буде дізнатись лише після деокупації.

"Мелітополь має сакральне значення для окупантів. Аби зламати опір, загарбники посилюють тиск на місцевих мешканців. Мелітопольців піддають тортурам - щоб вибити зізнання у фейкових злочинах", - пояснив мер міста.

Також Федоров розповів, що росіяни грабують майно місцевих та прикриваються при цьому нібито виявленими "схронами диверсантів", куди окупанти самі ж і підкидають форму і навіть посвідчення військовослужбовців ЗСУ.