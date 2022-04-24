Комендантську годину у Луганській області змінили

У Луганській області змінили час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зокрема, від завтра, 25 квітня, у Луганській області обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00.

"Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил - це питання особистої та громадської безпеки", - написав голова ОВА.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.