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Комендантську годину у Луганській області змінили

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Луганська область , Неділя 24 квітня 2022 19:29
Комендантську годину у Луганській області змінили Комендантську годину у Луганській області змінили (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області змінили час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зокрема, від завтра, 25 квітня, у Луганській області обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00.

"Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил - це питання особистої та громадської безпеки", - написав голова ОВА.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Раніше ми повідомляли, що із Луганщини 23 квітня вдалося евакуювати понад 110 цивільних.

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