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Із Луганщини 23 квітня вдалося евакуювати понад 110 цивільних, - Гайдай

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Луганська область, Субота 23 квітня 2022 14:45
Із Луганщини 23 квітня вдалося евакуювати понад 110 цивільних, - Гайдай Фото: Евакуація на Луганщині (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Антон Федорців

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відзвітував про результати евакуації з населених пунктів небезпечного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.

Упродовж дня владі вдалося евакуювати до безпечних областей понад 110 людей. Зокрема, з Попасної виїхали 52 людини, з Лисичанська – 32 особи, а з Сєвєродонецька – 30.

Гайдай нагадав, що організована евакуація є безкоштовною. Мирним мешканцям для виїзду достатньо прийти до місць збору чи дати знати про себе. Обласне керівництво також евакуює людей із обмеженими можливостями та поранених. Із Попасної вивезли людину з ампутованою ногою і пораненого уламком снаряду.

Паралельно з евакуцією Луганська ОВА доправила гуманітарну допомогу в населені пункти Попаснянської громади. Вантаж отримали мешканці Комишувахи, Миколаївки та Врубівки.

До слова, російські окупанти зібралися "націоналізувати" вціліле житло в Маріуполі.

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