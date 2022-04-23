Із Луганщини 23 квітня вдалося евакуювати понад 110 цивільних, - Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відзвітував про результати евакуації з населених пунктів небезпечного регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.
Упродовж дня владі вдалося евакуювати до безпечних областей понад 110 людей. Зокрема, з Попасної виїхали 52 людини, з Лисичанська – 32 особи, а з Сєвєродонецька – 30.
Гайдай нагадав, що організована евакуація є безкоштовною. Мирним мешканцям для виїзду достатньо прийти до місць збору чи дати знати про себе. Обласне керівництво також евакуює людей із обмеженими можливостями та поранених. Із Попасної вивезли людину з ампутованою ногою і пораненого уламком снаряду.
Паралельно з евакуцією Луганська ОВА доправила гуманітарну допомогу в населені пункти Попаснянської громади. Вантаж отримали мешканці Комишувахи, Миколаївки та Врубівки.
До слова, російські окупанти зібралися "націоналізувати" вціліле житло в Маріуполі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.