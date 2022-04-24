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Комендантский час в Луганской области изменили

Новина українською →
Луганская область , Воскресенье 24 апреля 2022 19:29
Комендантский час в Луганской области изменили Комендантский час в Луганской области изменили (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области изменили время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.

В частности, завтра, 25 апреля, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00.

"Призываю всех соблюдать установленные правила - это вопрос личной и общественной безопасности", - написал председатель ОВА.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Ранее мы сообщали, что из Луганщины 23 апреля удалось эвакуировать более 110 гражданских.

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