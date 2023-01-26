В Киеве прогремел взрыв: что известно
В Киеве утром 26 января во время масштабной воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, звук взрыва было слышно в разных районах столицы. Над городом и в области, вероятно, работают силы противовоздушной обороны.
Официальной информации о причинах взрывов в настоящий момент нет.
Обновлено 10:08.
Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает информацию о взрыве в Киеве. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.
Обновлено 10:19.
Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва над одних из районов столицы поднимается черный дым.
Обновлено 10:22.
По словам Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности будут позже.
Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.
Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.
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