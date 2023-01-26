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В Киеве прогремел взрыв: что известно

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Четверг 26 января 2023 10:05
В Киеве прогремел взрыв: что известно Фото: в Киеве утром 26 января сообщают о взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве утром 26 января во время масштабной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, звук взрыва было слышно в разных районах столицы. Над городом и в области, вероятно, работают силы противовоздушной обороны.

Официальной информации о причинах взрывов в настоящий момент нет.

Обновлено 10:08.

Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает информацию о взрыве в Киеве. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

Обновлено 10:19.

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва над одних из районов столицы поднимается черный дым.

Обновлено 10:22.

По словам Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности будут позже.

Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.

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