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Над Киевом военные сбили все 20 вражеских ракет, - КМВА

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Киев, Четверг 26 января 2023 12:11
Над Киевом военные сбили все 20 вражеских ракет, - КМВА Фото: в районе Киева силы ПВО сбили 20 вражеских ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 вражеских ракет разного типа. Все цели сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По предварительным данным, в результате ракетной атаки в столице погиб 55-летний мужчина, еще два человека ранены.

Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме. Воздушная тревога в столице продолжается из-за активности российской авиации в Беларуси.

"В настоящее время воздушная тревога продолжается. Она связана со взлетом в Беларуси потенциального носителя ракет "Кинжал" - истребителя Миг-31 и самолета управления А-50", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы в Днепровском районе.

Позже власти сообщили, что часть вражеской ракеты упала на здание в Голосеевском районе, в результате чего погиб мужчина, два человека пострадали.

Ранее отмечалось, что в районе Киева военные сбили 15 российских ракет.

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