Комбинированный обстрел Киева: что известно о последствиях
В Киеве в результате российской комбинированной воздушной атаки в ночь на 24 мая фиксируют падение обломков в нескольких районах. Местные власти назвали первые данные о последствиях вражеских ракетно-дронных ударов.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Сначала было известно о падении обломков в двух районах Киева - это Шевченковский и Святошинский.
"Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться", - рассказал глава КГГА.
Между тем Киевский городской голова сообщил о вызове за медицинской помощью в Святошинском районе.
"Вызов медиков в Святошинский район. Подробнее позже", - написал мэр столицы в своем Telegram.
Обновлено в 01:26
Как рассказал начальник КГВА Ткаченко, еще были обломки на Оболони. Он уточнил, что речь идет о ракете.
"В Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты", - говорится в сообщении в сети.
Обновлено: известно о пожарах
Позже начальник КГВА Ткаченко сообщил, что в Святошинском районе столицы зафиксированы пожары по двум адресам.
"Информация о потерпевших устанавливается", - добавил чиновник.
Обновлено: известно о последствиях и в Соломенском районе
Как рассказал руководитель КГВА Ткаченко в 01:37, в Соломенском районе столицы обломки БПЛА россиян "упали на жилой дом".
Как уточнил позже мэр, по передним данным, обломки БПЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы.
"Экстренные службы направляются на место", - передал он.
Обновлено: есть пострадавшие
Как сообщил мэр столицы Кличко, в Днепровском районе пострадали два человека в результате вражеской воздушной атаки.
"Медики уже на месте", - добавил городской голова.
Между тем начальник КГВА Ткаченко рассказал, что в столице в Святошинском районе "зафиксировано падение обломков по еще одному адресу".
Обновлено: пожар в доме в Днепровском районе
По словам Ткаченко, в Днепровском районе столицы были зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома.
Обновлено: пожар в Святошинском районе
Как рассказал мэр Кличко, в столице также горит нежилое помещение в Святошинском районе.
"Экстренные службы на месте", - добавил он.
Обновлено: количество пострадавших возросло до 8
Как передал начальник КГВА Ткаченко, в Соломенском районе столицы "четверо пострадавших от вражеской атаки".
"У всех острая реакция на стресс, от госпитализации отказались", – рассказал он.
Также он подтвердил прошлое сообщение мэра о двух пострадавших в Днепровском районе.
Как резюмировал Кличко в публикации в Telegram около половины третьего ночи, в столице сейчас известно всего о шести пострадавших из-за вражеской атаки.
"Двоих госпитализировали в Днепровском районе. Еще четверым медики оказали помощь в Святошинском районе", - рассказал городской голова.
Однако уже вскоре мэр Кличко уточнил, что количество пострадавших уже - 8 человек.
По его словам, зафиксировано курение обломков в Оболонском районе.
"Количество пострадавших от вражеской атаки выросло до 8 человек. Двое госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте", - сообщил мэр столицы.
Обновлено: обломки также фиксируются в Шевченковском районе
Как рассказал мэр в 02:41, в Киеве также фиксируют падение обломков в Шевченковском районе столицы. Он добавил, что на место направились экстренные службы.
Ночная комбинированная атака на Киев
Как сообщалось ранее, накануне вечером в Воздушных силах ВСУ зафиксировали движение ударных беспилотников противника в сторону Киева. На фоне вражеской атаки с применением "Шахедов" раздавались взрывы в Киеве и области, там велась работа ПВО.
Как стало известно позже, в Киеве фиксировали падение обломков сбитых дронов в Голосеевском районе, и там был пожар, были повреждены машины. Также сообщалось, что в Киевской области в Броварском районе были ранены два человека.
Уже после полуночи стало известно о движении более 20 дронов-камикадзе в сторону Киева с разных направлений - в столице снова были слышны взрывы, работала ПВО. Также российские оккупанты запустили баллистику в сторону Киева.
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