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В Днепре и Харькове прогремели мощные взрывы на фоне угрозы баллистики

Суббота 26 июля 2025 01:42
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В Днепре и Харькове прогремели мощные взрывы на фоне угрозы баллистики Фото: в городах неоднократно были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 июля в Днепре и Харькове прогремели громкие взрывы. Военные предупредили о баллистике и фиксировали скоростные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

В частности, в 01:27 в Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу. В то же время военные проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

После этого Воздушные силы ВСУ начали писать о скоростных целях в Харьковской области. Затем уточнили, что ракеты летят на Днепр, Харьков, Каменское и Кременчуг.

Однако "Суспільне" информировали только о взрывах в Днепре и Харькове. Кстати, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил атаку на город. По его словам, два ракетных удара были за пределами города и один - в городе. В ОВА уточнили, что баллистика прилетела по Киевскому району.

Также сообщалось о повторных взрывах в Днепре.

Обновлено в 02:16

Россияне нанесли повторный ракетный удар по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, одна баллистическая ракета попала в Киевский район города. Кроме того, в результате этой атаки есть раненые.

В то же время "Суспільне" сообщило о новых взрывах в Днепре. Известно, что на город летят дроны.

Обстрел Днепра и Харькова

Напомним, что поздно вечером, 25 июля, в Днепре прогремели звуки взрывов. Незадолго до этого военные предупреждали об атаке дронов.

Кроме того, в ночь на 26 июля стало известно, что враг нанес ракетный удар по Каменскому. В Днепропетровской ОВА сообщили о пожаре в городе.

Также мы писали, что этой ночью Харьков подвергался атаке дронов и КАБов. После атаки БпЛА серьезных последствий не было. Однако в результате ударов авиабомб были повреждены: гражданское предприятие, жилые дома, склады и авто. Также есть пострадавшие.

О первых последствиях атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.

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