В Днепре и Харькове прогремели мощные взрывы на фоне угрозы баллистики

В ночь на 26 июля в Днепре и Харькове прогремели громкие взрывы. Военные предупредили о баллистике и фиксировали скоростные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

В частности, в 01:27 в Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу. В то же время военные проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

После этого Воздушные силы ВСУ начали писать о скоростных целях в Харьковской области. Затем уточнили, что ракеты летят на Днепр, Харьков, Каменское и Кременчуг.

Однако "Суспільне" информировали только о взрывах в Днепре и Харькове. Кстати, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил атаку на город. По его словам, два ракетных удара были за пределами города и один - в городе. В ОВА уточнили, что баллистика прилетела по Киевскому району.

Также сообщалось о повторных взрывах в Днепре.

Обновлено в 02:16

Россияне нанесли повторный ракетный удар по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, одна баллистическая ракета попала в Киевский район города. Кроме того, в результате этой атаки есть раненые.

В то же время "Суспільне" сообщило о новых взрывах в Днепре. Известно, что на город летят дроны.