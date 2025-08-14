Комбат из "Магуры", который критиковал командование, покинул должность после проверок

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады решил оставить должность. Ранее он критиковал руководство за потери в Курской области и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ширшина на его странице в Facebook.
"Официально не комбат. Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили не простой путь, с которыми "росли" и учились воевать", - сообщил Ширшин.
По словам военного, это непростой шаг, ведь приходится оставлять бойцов, с которыми вместе проходил боевой путь и получал опыт.
Ширшин подчеркнул, что его подчиненные способны использовать приобретенные знания для достижения победы, и выразил уверенность в их силах и упорстве.
Он также поблагодарил побратимов за службу и назвал их "невероятно достойными людьми".
Отдельно командир вспомнил о многочисленных проверках и расследованиях, которые, по его словам, отвлекают от основной работы.
"А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине", - отметил Ширшин.
Напомним, в мае Александр Ширшин раскритиковал командование и заявил о неприемлемых задачах, которые ставят его подразделению.
После обвинений комбата представители Генштаба ВСУ сообщили, что создадут рабочую группу для проверки.
Однако позже Ширшин заявил, что руководство ВСУ не реагирует на его обращения относительно системных проблем в войске.
Он отмечал, что, несмотря на официальные проверки и потери личного состава, которых можно было избежать во время боев в Курской области РФ, командование не спешит вносить никаких изменений.
Кстати, это уже не первый резонансный случай в бригаде. Ранее бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус публично рассказал о конфликте с тогдашним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой, что вызвало активное обсуждение среди военных и гражданских.
