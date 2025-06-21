ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Комбат 47-й бригады упрекнул Генштаб в игнорировании проблем в ВСУ

Украина, Суббота 21 июня 2025 00:13
UA EN RU
Комбат 47-й бригады упрекнул Генштаб в игнорировании проблем в ВСУ Фото: комбат 47-й бригады Александр Ширшин (s3.eu-central-1.amazonaws.com)
Автор: Оксана Гапончук

В ВСУ выявлены факты неоправданных личных потерь, однако командование не спешит что-то менять. Озвучены и другие проблемы, на которые в Генштабе закрывают глаза.

Об этом заявил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Ширшин отметил, что руководство ВСУ не реагирует на его обращения относительно системных проблем в войске. По его словам, несмотря на официальные проверки и факты неоправданных потерь личного состава во время боев на Курщине в РФ, командование не спешит что-то менять.

"Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства... Но в целом, складывается впечатление: те, кто должны были бы это сделать и к кому это было адресовано... не очень хотят решать", - сказал Ширшин.

Проблемы системного характера

Ширшин заявил, что поднятые им вопросы касаются управленческих процессов, планирования, подготовки пехоты, комплектации и границ ответственности.

"Это вопрос управленческих изменений... принятие решений... создание условий. На самом деле, вопросов много... Я озвучил некоторые из них. Не знаю, что они с этим будут делать", - отметил он.

На вопрос, кому именно было адресовано обращение, командир ответил, что не будет пока называть конкретное лицо.

В то же время он подчеркнул, что обращение с оценкой обстановки и аргументацией неоднократно направлялись в высшее командование.

Результаты проверки и статус

Командир считает несправедливым вывод проверки, по результатам которой именно его назвали "недисциплинированным".

При этом рапорт об отстранении от должности не подписан, и Ширшин продолжает исполнять обязанности при батальоне.

"Я ожидаю решения, продолжаю выполнять обязанности, нахожусь непосредственно при управлении батальоном", - сообщил он.

Скандалы в бригаде

Отметим, что для изучения всех обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях, в Генштабе создали специальную рабочую группу.

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин не просто раскритиковал командование, но и заявил, что написал "соответствующий рапорт" и выразил надежду, что его снимут с должности в ближайшее время.

Стоит упомянуть, что это не первый резонансный случай в 47-й бригаде. Ранее экс-главный сержант Валерий Маркус публично рассказал о конфликте с тогдашним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой.

РБК-Украина собрал все, что известно о конфликте в отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде