Комарницкий сохраняет влияние на распределение земли Киева, несмотря на розыск НАБУ: что известно

Несмотря на направление обвинительного акта по делу "Чистый город" в ВАКС, часть его фигурантов сохранила должности в земельном блоке Киева, а Денис Комарницкий, которого следствие считает организатором преступной организации, продолжает оказывать влияние на распределение столичной земли.

РБК-Украина рассказывает, как Комарницкий сохраняет влияние, почему земельная комиссия Киевсовета заблокирована и какие финансовые последствия это имеет для города.

Земельная комиссия Киевсовета фактически не работает

Профильная комиссия Киевсовета насчитывает 24 депутата и рассматривает вопросы аренды, продаж и передачи коммунальных участков. После разоблачения НАБУ и САП коррупционной схемы в феврале 2025 года ее полноценная работа фактически остановилась.

С зимы 2025 года комиссия провела только одно заседание - по военному вопросу и без председателя. Обычные заседания блокируют депутаты, которые отказываются работать под руководством Михаила Терентьева из-за его фигурирования по антикоррупционному делу.

Несмотря на это, Терентьев до сих пор возглавляет комиссию. В материале Bihus.Info рассказывалось, как он вместе с Комарницким и бывшим секретарем Киевсовета Владимиром Бондаренко обсуждал, какие земельные вопросы следует выносить на голосование. Кроме того, Терентьев якобы искал коммерчески привлекательные участки для дальнейшей застройки.

5 ноября 2026 года Терентьев перешел из фракции "УДАР" в "Батькивщину", однако остался главой комиссии. Попытка включить в повестку дня вопрос об изменении ее руководителя провалилась - предложение поддержали только 17 депутатов.

В составе комиссии остается и другая фигурантка дела - депутат Елена Марченко. Должность директора департамента земельных ресурсов КГГА сохранила Валентина Пелих.

Как Комарницкий сохраняет влияние на земельные решения

Кадровая ситуация в земельном блоке Киева важна не только из-за заблокированной работы комиссии. Как пишет "Экономическая правда", даже находясь в Вене, Комарницкий продолжает влиять на принятие решений по коммунальной земле. Из-за отдельных депутатов и чиновников он якобы сохраняет возможность контролировать подготовку и продвижение земельных проектов.

Источники издания утверждают, что Комарницкий заинтересован в сохранении Терентьева в должности главы комиссии. На возможную замену руководителя он соглашается только при назначении человека из своего окружения. Один из собеседников пересказал его позицию так: "Земля моя, я буду ею управлять".

Таким образом, проблема не ограничивается неспособностью депутатов собраться на заседание. Сохранение нынешнего руководства комиссии отвечает интересам Комарницкого, а значит, может препятствовать перезагрузке всей системы принятия земельных решений.

Из-за блокирования комиссии зависли миллиарды

Паралич земельной комиссии имеет и конкретные финансовые последствия. По оценке ее председателя, в Киевсовете накопились проекты решений, которые бы потенциально могли принести городскому бюджету около 5 млрд гривен.

В общей сложности поступления от земельных операций в бюджете Киева на 2026 год запланированы на уровне 7 млрд гривен - около 6% доходов города.

В то же время, арендная плата и земельный налог продолжают поступать. Как отметил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец в комментарии ЭП, остановились, прежде всего, операции по продаже и выкупу земли. Из-за задержек в неопределенном положении оказались и предприниматели, которым нужно оформить или продлить права на участки.

Почему земельные вопросы стали заложниками внутреннего конфликта в комиссии, становится понятнее из материалов антикоррупционного расследования, которое и повлекло за собой кризис в земельном блоке столицы.

Что известно о деле Комарницкого

Комарницкий покинул Украину в начале 2025 года во время проведения операции "Чистый город". 10 февраля НАБУ объявило его в розыск. Впоследствии журналисты нашли бывшего депутата в Вене.

По информации Bihus.Info, в октябре 2025 года в Австрии с участием украинских детективов провели обыск у Комарницкого и допросили его.

По версии следствия, участники преступной организации использовали механизмы незаконного завладения коммунальной землей, в частности, так называемые "туалетные схемы". Они регистрировали на участках небольшие постройки, чтобы получить землю вне конкурса якобы для их обслуживания.

6 октября 2026 года НАБУ и САП направили обвинительный акт по делу в суд. По данным антикоррупционных органов, в течение 2023-2024 годов участники организации планировали завладеть землей территориальной громады Киева стоимостью более 70 млн гривен. По делу девять обвиняемых.

Подготовительное заседание в ВАКС назначили на 15 октября, однако его не удалось завершить из-за неявки двух обвиняемых (Дениса Комарницкого и Елены Богославской) и отсутствия защитника одного из фигурантов.

Следующее заседание прошло 30 октября. Тогда суд удовлетворил ходатайство защиты о коллегиальном рассмотрении дела - его будут слушать три судьи. Сам Комарницкий на заседание не явился.

Прокурор также поднял вопрос о специальном судебном производстве в отношении Комарницкого, Богославской и Алисы Соболь, которые находятся за границей. К рассмотрению дела, по сути, суд пока не перешел. Следующее заседание назначено на 20 ноября 2026 года.

Новые правила не перезапустили земельную систему Киева

После разоблачения схемы Киевсовет принял новые правила рассмотрения земельных вопросов по рекомендациям НАБУ. Они предусматривают очередность рассмотрения заявлений по дате подачи документов через ЦНАП, автоматическое отклонение проектов, не получивших поддержки комиссии, и ограничение возможностей использования "туалетных схем".

Однако сами правила не устранили главную проблему - земельная комиссия фактически не работает. Ее руководитель и часть фигурантов дела остаются в должностях, а Комарницкий, очевидно, продолжает сохранять влияние на земельные вопросы столицы.

Следовательно, расследование, которое должно было разоблачить механизмы незаконного распределения коммунальной земли, пока не привело к полноценной перезагрузке системы.