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Командующий ВС Польши заразился коронавирусом

Новости » В мире     10.03.2020 - 17:22
Командующий ВС Польши заразился коронавирусом
Фото: Ярослав Мики (flickr.com/photos/ministerstwoobronynarodowej)

Генерал Ярослав Мики заразился во время визита в Германию

У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны страны в Twitter.

Как сообщается, у Ярослава Мики обнаружили коронавирус после его поездки в Германию.

"После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Напомним, у члена испанского Конгресса и генерального секретаря ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита обнаружили коронавирус. В партии приняли решение отправить всех своих депутатов работать из дома.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Италию из-за эпидемии коронавируса в этой стране.

Добавим, что ПАСЕ перенесла все свои заседания, которые были запланированы на март месяц из-за вспышки коронавируса. При этом в Ассамблеи добавили, что вопрос проведения пленарной сессии ПАСЕ, которая запланирована на 20-24 апреля, будет рассмотрен позже.

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