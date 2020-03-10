У члена Конгресу Іспанії виявили коронавірус

У генсека партії Vox Хав'єра Ортеги Сміта підтвердили зараження коронавірусом

У члена Конгресу Іспанії та генерального секретаря ультраправої партії Vox Хав'єра Ортеги Сміта виявили коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

У партії офіційно підтвердили, що Сміт отримав позитивний результат на коронавірус під час тестів, які були проведені за останні декілька годин. При цьому було зазначено, що партія прийняла рішення відправити всіх своїх депутатів працювати з дому.

Нагадаємо, з 11 березня Іспанія вводить додаткові заходи обережності у зв'язку з різким збільшенням числа інфікованих коронавірусом. В країні кількість інфікованих збільшилася до 1204 осіб, при цьому зафіксовано 28 летальних випадків.

Раніше через розповсюдження коронавірусу влада Італії розширила карантин на всю територію країни. Італійцям не рекомендують залишати свої будинки, крім як для роботи або в разі надзвичайних ситуацій.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Італії через епідемію коронавірусу в цій країні.