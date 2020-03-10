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У члена Конгресу Іспанії виявили коронавірус

Новини » В світі     10.03.2020 - 14:29
У члена Конгресу Іспанії виявили коронавірус
Фото: Хав'єр Ортега Сміт (twitter.com/los_replicantes)

У генсека партії Vox Хав'єра Ортеги Сміта підтвердили зараження коронавірусом

Новий голова апарату Білого дому превентивно відправився на карантин Австрія закрила в'їзд до країни для громадян Італії через коронавірус
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