Командовал разгоном протестов в Херсоне. Генерал Росгвардии получил подозрение
Украинские правоохранители сообщили генерал-лейтенанту Росгвардии Владимиру Спиридонову о подозрении. Он командовал разгоном мирных протестов в населенных пунктах Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как выяснили правоохранители, Спиридонов принимал участие в захвате Херсонской области россиянами в начале полномасштабной войны и попытках подавления движения сопротивления в регионе.
При его командовании четыре тактических группы РФ во время разгона мирных протестов в Херсоне и других населенных пунктах области отправили в российские тюрьмы несколько сотен участников. Там их пытали, чтобы сломить сопротивление кремлевскому режиму.
Перед освобождением правобережья Херсонской области Спиридонов организовал переправку подчиненных подразделений Росгвардии на левобережную часть области, а сам сбежал в Россию. Там он получил повышение.
СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются меры, чтобы найти и наказать генерала Росгвардии.
Оккупация Херсонской области
Напомним, в начале полномасштабной войны российские оккупанты оккупировали Херсонскую область. Местные жители, несмотря на агрессивных солдат РФ, выходили на мирные протесты. В частности, они проходили в Херсоне.
Осенью 2022 года украинским защитникам удалось освободить правобережье Херсонской области.
Более детально о деоккупации части региона от россиян - в материале РБК-Украина.
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