Ускоренный набор добровольцев: в Нацгвардии создадут Центр рекрутинга иностранцев
В Украине создадут Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства в составе Национальной гвардии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
"Центр будет координировать набор иностранных добровольцев на службу по контракту и сопровождать их на всех этапах: от собеседования и проверок до подготовки", - отметил он.
По словам премьера, путь от подачи заявки до зачисления в подразделение должны сделать максимально быстрым, чтобы боевые бригады оперативнее получали необходимое подкрепление.
Глава правительства подчеркнул, что рекрутинг иностранных добровольцев в ряды Сил обороны в настоящее время является одним из ключевых приоритетов государства.
"Задача - масштабировать эту работу и привлекать в украинскую армию больше людей, готовых вместе с украинцами защищать наше государство", - заявил Корецкий.
Напомним, в Украине продолжается работа по усовершенствованию законодательства и условий для иностранцев, которые приобщаются к отражению российской агрессии.
В частности, в июле в Украине открыли рынок сопровождения иностранных добровольцев, введя единые и прозрачные правила для компаний, привлекающих мотивированных бойцов в Сил обороны.
Кроме того, государство пересмотрело финансовое стимулирование рекрутинга. Украина увеличила выплаты за иностранных добровольцев в армии до 300 тысяч грн, поручив рекрутинговым компаниям отбор и подготовку бойцов из-за границы.