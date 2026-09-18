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Ускоренный набор добровольцев: в Нацгвардии создадут Центр рекрутинга иностранцев

19:21 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Ускоренный набор добровольцев: в Нацгвардии создадут Центр рекрутинга иностранцев Фото: в НГУ создадут Центр рекрутинга иностранцев (Getty Images)
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В Украине создадут Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства в составе Национальной гвардии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Центр будет координировать набор иностранных добровольцев на службу по контракту и сопровождать их на всех этапах: от собеседования и проверок до подготовки", - отметил он.

По словам премьера, путь от подачи заявки до зачисления в подразделение должны сделать максимально быстрым, чтобы боевые бригады оперативнее получали необходимое подкрепление.

Глава правительства подчеркнул, что рекрутинг иностранных добровольцев в ряды Сил обороны в настоящее время является одним из ключевых приоритетов государства.

"Задача - масштабировать эту работу и привлекать в украинскую армию больше людей, готовых вместе с украинцами защищать наше государство", - заявил Корецкий.

Напомним, в Украине продолжается работа по усовершенствованию законодательства и условий для иностранцев, которые приобщаются к отражению российской агрессии.

В частности, в июле в Украине открыли рынок сопровождения иностранных добровольцев, введя единые и прозрачные правила для компаний, привлекающих мотивированных бойцов в Сил обороны.

Кроме того, государство пересмотрело финансовое стимулирование рекрутинга. Украина увеличила выплаты за иностранных добровольцев в армии до 300 тысяч грн, поручив рекрутинговым компаниям отбор и подготовку бойцов из-за границы.

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