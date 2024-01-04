Десятки танков, артсистем и 780 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 4 января (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 4 января, составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 362280 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 28 арсистем и 32 автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 362 280 (+780) человек ликвидировано;
- танков - 6002 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 11128 (+21) ед.;
- артиллерийских систем - 8574 (+28) ед.;
- РСЗО - 947 (+2) ед.;
- средства ПВО - 630 (+1) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов – 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6753 (+5) ед.;
- крылатые ракеты - 1785 (+2) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11423 (+32) ед.;
- специальная техника - 1304 (+6) ед.
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 12 районов сосредоточения личного состава противника. В частности, ВСУ продолжают расширять плацдарм в Херсонской области.
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