Командовали ракетным ударом по дому в Умани: объявлено подозрение двум полковникам РФ

Как рассказали в ведомстве, СБУ собрала доказательства против еще двух высокопоставленных российских вооруженных сил, причастных к авиаудару по Черкасской области 28 апреля 2023 года, когда оккупанты ударили по многоэтажке в Умани.

Тогда российские войска выпустили по городу две крылатые ракеты класса "воздух-земля", в результате чего погибли 24 мирных жителя, среди них - шестеро детей. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме разрушенного дома, значительные повреждения получили семь близлежащих многоэтажек, шесть предприятий и около 70 гражданских автомобилей.

По данным следствия, общее управление атакой осуществлял генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВКС РФ, который уже имеет статус подозреваемого в военных преступлениях.

Выполнение ракетного удара координировали:

полковник Николай Варпахович - командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ;

полковник Олег Скитский - командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации РФ.

Правоохранители заочно сообщили обоим офицерам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит пожизненное лишение свободы.

В СБУ отметили, что продолжаются мероприятия для привлечения всех причастных к ответственности.

Фото: СБУ сообщила о подозрении полковникам рф, которые командовали ракетным ударом по многоэтажке в Умани (ssu.gov.ua)