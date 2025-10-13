Командували ракетним ударом по будинку в Умані: оголошено підозру двом полковникам РФ

СБУ заочно повідомила про підозру двом російським полковникам, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані 23 квітня 2023 року. Тоді загинуло 24 людини, серед них - шестеро дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як розповіли у відомстві, СБУ зібрала докази проти ще двох високопосадовців російських збройних сил, причетних до авіаудару по Черкащині 28 квітня 2023 року, коли окупанти вдарили по багатоповерхівці в Умані.
Тоді російські війська випустили по місту дві крилаті ракети класу "повітря-земля", внаслідок чого загинуло 24 мирних мешканці, серед них - шестеро дітей. Ще вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Окрім зруйнованого будинку, значних пошкоджень зазнали сім прилеглих багатоповерхівок, шість підприємств і близько 70 цивільних автомобілів.
За даними слідства, загальне керування атакою здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, командувач дальньої авіації ВКС РФ, який уже має статус підозрюваного у воєнних злочинах.
Виконання ракетного удару координували:
Правоохоронці заочно повідомили обом офіцерам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
У СБУ зазначили, що тривають заходи для притягнення всіх причетних до відповідальності.
Рано вранці, 28 квітня, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Близько 04:30 місто Умань Черкаської області атакували дві крилаті ракети, одна з яких спричинила потужний вибух і пожежу у житловому секторі.
Зокрема, сталося влучання у дев'ятиповерховий будинок. Було зруйновано цілий під'їзд.
Пошуково-рятувальні роботи тривали понад добу. Унаслідок удару загинули 23 людини, а ще одна жінка померла від отриманих травм через три місяці.
Серед загиблих - шестеро дітей: троє хлопчиків віком півтора, 16 і 17 років, та троє дівчаток - 8, 11 і 14 років.
Після цього в Умані оголосили триденну жалобу за жертвами російського обстрілу.