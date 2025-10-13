Командували ракетним ударом по будинку в Умані: оголошено підозру двом полковникам РФ

Як розповіли у відомстві, СБУ зібрала докази проти ще двох високопосадовців російських збройних сил, причетних до авіаудару по Черкащині 28 квітня 2023 року, коли окупанти вдарили по багатоповерхівці в Умані.

Тоді російські війська випустили по місту дві крилаті ракети класу "повітря-земля", внаслідок чого загинуло 24 мирних мешканці, серед них - шестеро дітей. Ще вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім зруйнованого будинку, значних пошкоджень зазнали сім прилеглих багатоповерхівок, шість підприємств і близько 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, загальне керування атакою здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, командувач дальньої авіації ВКС РФ, який уже має статус підозрюваного у воєнних злочинах.

Виконання ракетного удару координували:

полковник Микола Варпахович - командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ;

полковник Олег Скітський - командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації РФ.

Правоохоронці заочно повідомили обом офіцерам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

У СБУ зазначили, що тривають заходи для притягнення всіх причетних до відповідальності.

Фото: СБУ повідомила про підозру полковникам рф, які командували ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані (ssu.gov.ua)