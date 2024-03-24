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Командующий Сухопутными войсками о ТЦК: это военные, прошедшие ад, а не "людоловы"

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Отношение общества к территориальным центрам комплектования несправедливо. Сотрудники ТЦК - это военные, участвовавшие в боях, а не "людоловы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александра Павлюка в Facebook.

По мнению генерала, Россия может нанести Украине поражение с помощью самих украинцев из-за негативного отношения людей к ТЦК.

"Высший пилотаж искусства войны - разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою. И судя по последним месяцам, россияне очень умело пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные изречения превратились в мощное оружие в руках врага", - считает Павлюк.

Он подчеркнул, что большинство сотрудников ТЦК - это военные, принимавшие участие в боевых действиях.

"Отдельная тема - отношение к военнослужащим ТЦК. Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что до этих людей, прошедших ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людовами"?" - написал Павлюк.

Командующий защитился за ТЦК и напомнил, что отказ мужчин от защиты страны, конституционного долга, является неправомерным.

"Уже не говоря о том, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально (!) не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям", - заявил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства подчеркнул, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.

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