Командувач Сухопутних військ про ТЦК: це військові, які пройшли пекло, а не "людолови"

На думку генерала, Росія може завдати Україні поразки за допомогою самих українців через негативне ставлення людей до ТЦК.

"Вищий пілотаж мистецтва війни - зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога", - вважає Павлюк.

Він наголосив, що більшість співробітників ТЦК - це військові, які брали участь у бойових діях.

"Окрема тема - ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?" - написав Павлюк.

Командувач захистився за ТЦК та нагадав, що відмова чоловіків від захисту країни, конституційного обовʼязку, є неправомірною.

"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків", - заявив він.