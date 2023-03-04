Командующий ССО побывал в Бахмуте и рассказал об обороне города

Командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко приезжал в Бахмут, где проверил работу своих подразделений. Также он рассказал о текущей ситуации по обороне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось каждый день", - рассказал Хоренко.

Указано, что бригадный генерал проверил работу подчиненных подразделений, обороняющих Бахмут и привлекаемых к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

Также во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций.

По словам Виктора Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССО Украины, а "быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя".

Отметим, что в Бахмут приезжал командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский.

Добавим, как говорил секретарь СНБО Алексей Данилов, украинские военные продолжают защищать город Бахмут в Донецкой области, ситуация там сложная, но контролируемая ВСУ.

При этом глава Минобороны Алексей Резников отметил, что Россия использует тактику мясорубки, теряя под Бахмутом по 500 человек в день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.