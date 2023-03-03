ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Москва использует тактику мясорубки, теряя под Бахмутом по 500 человек, - Резников

Новина українською →
Украина, Пятница 03 марта 2023 12:37
Москва использует тактику мясорубки, теряя под Бахмутом по 500 человек, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российская армия несет большие потери в ожесточенных боях за Бахмут. Москва использует "тактику мясорубки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова немецкому изданию Bild.

"Русские начали это медленное наступление 6 месяцев назад, и мы отражаем его 6 месяцев. Потери русских составляют около 500 человек убитыми и ранеными каждый день", - рассказал он боях за Бахмут.

В то же время Резников отказался назвать потери в украинской армии. "Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь русских. Есть разница между украинцами и русскими, Русские используют тактику мясорубки, для них их солдаты просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить его жизнь",- сказал министр.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина заявил, что российская армия бросает все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не соответствуют их планам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин