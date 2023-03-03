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Сырский приехал в Бахмут: обсудил с военными повышение обороноспособности на линии фронта

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Пятница 03 марта 2023 14:35
Сырский приехал в Бахмут: обсудил с военными повышение обороноспособности на линии фронта Фото: Сырский приехал в Бахмут (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город-крепость Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Отмечается, что россияне не оставляют надежды захватить Бахмут и продолжают копить силы, чтобы захватить город.

"На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера" и других регулярных частей армии РФ. Интенсивные бои идут в самом городе и вокруг него", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Сырский заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях и ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности украинских подразделений на линии фронта.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия использует тактику мясорубки, теряя под Бахмутом по 500 человек в день.

К тому же, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупанты бросают все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не соответствуют их планам.

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